 

“Реал” назначил нового главного тренера

01.06.2021, 23:52, Новости дня
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Соглашение рассчитано на три сезона.

До прихода в испанский клуб Анчелотти руководил английским “Эвертоном”, который возглавил в 2019 году. Этот сезон команда завершила на 10-м месте, набрав 59 очков в 30 матчах. Ранее он возглавлял итальянские клубы “Реджана”, “Парма”, “Ювентус” и “Милан”, был тренером английского “Челси”, французского ПСЖ, немецкой “Баварии” и итальянского “Наполи”.

Анчелотти уже руководил и “Реалом” – с 2013 по 2015 год. Под его управлением команда выиграла Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Контекст:

На посту главного тренера “Реала” итальянец сменил Зинедина Зидана, который покинул клуб по окончании сезона. В открытом письме к болельщикам, опубликованном изданием AS, Зидан заявил, что не чувствовал от клуба доверия и поддержки, в которых нуждался, и тяжело переживал сообщения в прессе о его возможном увольнении после поражений.

В последнем сезоне Ла Лиги “Реал” занял второе место, уступив чемпионство в Испании другому клубу из Мадрида – “Атлетико”.

“Реал” не смог выйти в финал Лиги чемпионов, уступив в 1/2 финала турнира лондонскому “Челси”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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