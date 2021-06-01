Данилов о захвате самолета Ryanair в Беларуси: Имеются все признаки операции спецслужб России

Данилов участвовал в заседании советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики президентов Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Так, на встрече с главным советником президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дариусом Кулешюсом они говорили о текущей ситуации с безопасностью в регионе

“События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира […] захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции российских спецслужб. Они осуществляют постоянные провокации, если этого не замечать, они будут двигаться дальше”, – сказал секретарь СНБО Украины.

https://www.facebook.com/rnbou/posts/2248183331982273

Данилов отметил, что от совместных действий Украины со стратегическими партнерами будут зависеть изменения текущей ситуации и и от того, “насколько мы будем сильными”.

“Мы – это форпост и защита всей Европы”, – подчеркнул он

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали экс-главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Правительство Литвы запретило с 25 мая все полеты через территорию Беларуси. Президенты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ввести санкции против властей Беларуси и закрыть воздушное пространство над этой страной. МИД Литвы рекомендовал гражданам страны покинуть Беларусь. Экс-глава ведомства Линас Линкявичюс назвал Лукашенко “президентом ОМОН”, а его поступки – “безумными”.

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