 

Блинкен заявил Кипру о важности противодействия России

01.06.2021, 23:36, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом обсудил противодействие РФ и Китаю, сообщил Госдеп.

Блинкен «подчеркнул важность усилий, направленных на противодействие вредоносному влиянию РФ и Китая в регионе». Стороны согласились с «важностью продвижения стабильности в Восточном Средиземноморье». Вашингтон обещал Кипру поддержку усилий по «объединению острова», передает ТАСС.

Кроме того, Госдеп сообщает, что Блинкен во вторник в режиме видеосвязи провел переговоры со своими коллегами из стран НАТО. Он поддержал усилия генсека НАТО Йенса Столтенберга по реализации инициативы «НАТО–2030», которая должна сделать альянс «более устойчивым и способным противостоять системным вызовам со стороны» РФ и Китая, а также «реагировать на возникающие и развивающиеся вызовы, включая изменение климата, гибридные угрозы и киберугрозы».

Напомним, США требовали от Кипра перестать пускать корабли ВМФ России. Вашингтон заявлял, что такой шаг позволит Кипру расширить сотрудничество с США в оборонной сфере.



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