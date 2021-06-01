 

Российские футболисты сыграли вничью с командой Польши

01.06.2021, 23:36, Новости дня
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Товарищеский матч в Вроцлаве между футболистами сборных Польши и РФ завершился со счетом 1:1, сообщают информационные агентства.

На четвертой минуте гол в ворота российской сборной забил Якуб Шверчок. Команда РФ ответила голом Вячеслава Караваева на 21-й минут. На 63-й минуте вместо вратаря Антона Шунина на поле вышел Матвей Сафонов, который провел первый матч за национальную сборную.

Товарищеский матч в Вроцлаве стал этапом подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь игр состоятся в Санкт-Петербурге. 5 июня сборная РФ в Москве проведет товарищеский матч с командой Болгарии, передает ТАСС.

Напомним, гимн РФ перед товарищеским матчем с Болгарией исполнит народный артист РФ Филипп Киркоров.



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