 

Эстония не исключила нового обсуждения Белоруссии в СБ ООН

01.06.2021, 23:36, Новости дня
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Инцидент с самолетом Ryanair в Минске могут снова обсудить в Совбезе ООН, сообщил постпред Эстонии при организации Свен Юргенсон.

Юргенсон на пресс-конференции в связи с началом эстонского председательства в Совбезе в июне сообщил о намерении «сохранить место для каких-то незапланированных вещей, которые могут внезапно возникнуть» и «случаются постоянно». В частности, речь идет о том, что «взорвался снова Ближний Восток» и произошло «государственное похищение самолета». Также «позитивное развитие событий хотелось бы увидеть» по ситуациям в Мьянме, Тыграе, Ливии.

Он указал, что существуют различные форматы, например встречи по «формуле Арриа» или даже заседание Генассамблеи. «Но мы определенно собираемся поддерживать эту тему, потому что в Белоруссии достигнут новый уровень насилия и жестокости», – приводит его слова ТАСС.

При этом Юргенсон полагает, что «с учетом состава Совбеза маловероятно, что СБ сможет принять какой-либо документ по данной теме».



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