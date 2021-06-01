 

ОНФ предложил подарить планшеты детям из нуждающихся семей

01.06.2021, 23:32, Разное
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Во вторник, 1 июня, состоялось заседание Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, посвященное развитию системы дополнительного образования и поддержки талантов. Во время совещания руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов предложил передать детям из нуждающихся семей планшеты, которые будут использоваться для проведения всероссийской переписи населения в 2021 году.

Обращаясь к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, Кузнецов сообщил, что в России 68 тысяч многодетных семей, которым не хватает компьютеров для школьного обучения. ОНФ нашел и передал лишь 24 тысячи компьютеров, поэтому дефицит по-прежнему существует..

“40 тысяч семей у нас не обеспечены необходимой техникой. Думаю, что за счет переписи в этом году можно было бы им сильно помочь”, – сказал Кузнецов.

Также он рассказал о проекте ОНФ “МногоДарю: компьютеры – детям”, стартовавшем в апреле прошлого года. К проекту по сбору компьютерной техники подключились свыше 20 некоммерческих организаций и предпринимателей из 40 регионов России. Поддержку оказывают госкорпорации “Ростех” и “Роскосмос”.



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