 

Как освещение в новостях влияет на доверие общества к науке

01.06.2021, 23:16, Разное
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Сообщения средств массовой информации о научных неудачах, которые не признают самокорректирующуюся природу науки, могут повредить общественному восприятию доверия и уверенности в научной работе, согласно выводам исследователей из Центра общественной политики Анненберга (APPC) Университета Пенсильвании и Университет Буффало, Государственный университет Нью-Йорка.

В новостях о науке следует несколько конкретных повествований, пишут исследователи в новом исследовании в журнале. Общественное понимание науки. Один из них заключается в том, что наука «находится в кризисе» или «сломана». В последние годы повествование основывается на сообщениях о безуспешных попытках воспроизвести выводы в психологии, росте отказов, неудачных рецензировании и неправильном использовании статистических данных, среди прочего. .

«Попытки и неудачи воспроизвести результаты — важная и здоровая часть научного процесса», — сказал соавтор Йотам Офир, доцент кафедры коммуникации в Университете Буффало и бывший постдокторант в программе коммуникации APPC по науке, где работа велась. «Наше исследование показывает, что журналистам и ученым необходимо точно контекстуализировать такие неудачи как часть самокорректирующейся природы науки».

В ходе эксперимента почти 4500 взрослых американцев были назначены читать один из четырех различных типов новостей о науке или контрольную статью. Среди выводов:

«Мы выявили тенденцию в освещении новостей чрезмерно обобщать распространенность проблем в науке и воспринимать их как показатель того, что предприятие в целом не работает», — сказала соавтор и директор APPC Кэтлин Холл Джеймисон. По ее словам, эксперимент показал, что «воздействие новостей, в которых был сделан ошибочный вывод о том, что из-за того, что что-то пошло не так, наука находится в кризисе, может неоправданно подорвать доверие к науке».

Эксперимент

Целью исследования было предоставить экспериментальные данные об эффектах воздействия различных нарративов о науке. Он проводился онлайн с 4497 ​​взрослыми американцами в начале 2019 года — раньше, как отметил Джеймисон, мир страдал от пандемии Covid-19, и «наука с беспрецедентной скоростью открыла жизненно важные вакцины».

В эксперименте проверялись эффекты четырех повествований:

Источник: Кolibri.Рress



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