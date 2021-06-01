Нужно ли прощать и всегда поддерживать: заблуждения, которые вредят отношениям

Многие люди, имеющие небольшой опыт романтических отношений, но мечтающие о крепком союзе, бывают сбиты с толку мифами, которые окутывают эту самую загадочную сторону нашей жизни. Даже те, кто уверен в своем знании отношений в паре, часто удивляются количеству информации, которую получают ученые, занимающиеся этим вопросом.

Личный опыт далеко не всегда дает всю полноту картины возможного развития романтических отношений. В этом материале мы представим вам 7 распространенных мифов, которые часто вводят нас в заблуждение при построении отношений и могут нанести им вред.

Противоположности притягиваются

Действительно, вначале противоположности могут притягиваться, но со временем в такой паре начинаются недопонимания. Противоположные черты, в начале отношений казавшиеся новыми и интересными, начинают раздражать партнеров.

Рассмотрим «эффект ненадежной пары». Робкий, стеснительный мужчина и напористая и очень активная женщина – это яркий пример истинных противоположностей. В начале отношений этот контраст привлекает обоих партнеров, поскольку их стили общения взаимосвязаны. Но через некоторое время такое противоречивое сочетание становится неустойчивым и приводит к разрыву.

Расстояние разрушает отношения

Когда люди влюблены, они стараются как можно больше времени проводить рядом друг с другом. Им кажется, что расстояние ухудшит их отношения. Однако исследователи выяснили, что расстояние может сблизить пары, потому что партнеры должны больше общаться и проводить время онлайн, занимаясь интересными и веселыми вещами.

Почти тысяча человек, принимавших участие в исследовании и состоящих в отношениях на расстоянии, сообщили о сильных чувствах, улучшении общения, снижении раздражительности и уверенности в меньшей вероятности разрыва.

Несоответствие темпераментов партнеров убивает отношения

Этот миф был развеян во время исследования, проведенного в 2020 году, которое показало, что несовпадение темпераментов супругов не столь уж критично для отношений. Пары, между которыми было больше физического влечения, удовлетворены своим союзом, даже если партнеры не всегда были на «одной волне».

Печаль и грусть вредят отношениям

Так бывает не всегда. Согласно результатам исследований, иногда легкий негатив может быть не только безобидным, но и весьма полезным. Существует несколько способов расстроить, а иногда и разрушить отношения. Вы можете испытывать тяжелые негативные эмоции (гнев), мягкие (обида или грусть) или те, что основаны на страхе (беспокойство, угрозы).

Вряд ли найдется человек, которому нравится грустить или обижаться, но эти мягкие эмоции способны укрепить отношения, в которых меньше конфликтов. А вот жесткие отрицательные эмоции, основанные на страхе, проблематичны. Исследование показало, что некоторые негативные чувства не являются тревожным сигналом, который всегда сигнализирует о токсичных отношениях, а в некоторых случаях могут даже укрепить союз.

Позитивный настрой сохранит отношения

Когда в отношениях возникают проблемы, легко поверить, что позитивное мышление способно исправить ситуацию. Однако такой подход может иметь неприятные последствия. Позитив может помочь, когда в отношениях возникают случайные и небольшие проблемы. Но когда в отношениях назревает серьезный конфликт, позитивный настрой не всегда уместен и не всегда может справиться с проблемой.

Поверхностный и слишком легкий взгляд на отношения, имеющие сложные проблемы, отбивает у партнеров желание решать их.

“Партнер всегда должен поддерживать меня”

Когда вашему партнеру плохо, естественно желание второй половинки помочь ему. Однако постоянное стремление к поддержке своего спутника, независимо от обстоятельств, может иметь негативные долгосрочные последствия. Иногда вашему партнеру необходимо, чтобы вы сказали ему правду, какой бы неприятной она ни была.

Вы же не хотите, чтобы ваш партнер говорил вам: «Этот наряд потрясающий»; «Ты идеальна в любой одежде», – притом, выйдя на улицу, вы будете ловить на себе странные взгляды прохожих?

Чтобы сохранить отношения, надо всегда прощать своего партнера

Когда любимый человек совершает ошибку, кажется, что прощение является лучшей реакцией (ну кто из нас не ошибается?). Однако, когда это входит в систему, а партнер даже не пытается извиниться, такое поведение может быть контрпродуктивным, поскольку оно подрывает самоуважение прощающего.

Кроме того, прощение не обязательно мотивирует супруга к изменению своего поведения. Исследование молодых пар показало, что после прощения супруги стали больше спорить, ворчать, стали более капризными. Из этого можно сделать вывод, что прощение далеко не всегда решает проблемы, а в некоторых случаях может даже усугубить ситуацию.

Вряд ли кто-то, начиная строить отношения, хочет разрушить их спустя некоторое время. Важно понимать, что разрывы не случаются мгновенно. Скорее, это совокупность мелких недопониманий, необоснованных обвинений, неправильных решений и ошибочных убеждений, которые подрывают то, что казалось прочным основанием. Необходимо рассмотреть проблемы, когда они только зарождаются, и вовремя их решить, пока они не разрушили отношения.