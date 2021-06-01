Идеи, которые вдохновят: 10 крутых и модных образов на лето-2021

Лето наступило, поэтому пришла пора спрятать теплые вещи и перейти на более легкие комплекты. У вас нет модных идей? Тогда мы вдохновим вас на составление стильных летних луков. В статье представлены элегантные летние комплекты, которые вы можете легко повторить самостоятельно.

Юбка средней длины

Миди-юбка в горошек органично смотрится с черным кроп-топом на широких лямках (главное фото). Дополните лук лаконичными черными босоножками и сумкой.

Черный комбинезон

Сочетайте черный комбинезон на широких лямках с черными босоножками и удобной сумкой-шопером. Для вечернего выхода замените шопер на небольшой клатч.

Удлиненная рубашка

Стильно смотрится образ с черной рубашкой в мелкий горох, черными укороченными джинсами с необработанным краем и черными мюлями.

Блуза с открытыми плечами

Романтичный лук: голубая блуза с открытыми плечами и объемными рукавами, джинсовая юбка с необработанным подолом, лодочки в мелкую черно-белую клетку.

Рубашка с вышивкой

Идея для необычного повседневного лука. Стильная голубая рубашка, декорированная вышивкой, органично сочетается с простыми голубыми джинсами, золотым поясом-цепью и плетеной сумкой.

Белое платье

Белое платье длины макси с коротким рукавом сочетайте с черными балетками и сумкой кросс-боди.

Футболка с подплечниками

Комбинируйте в одном образе несколько серых вещей разного оттенка: более насыщенную футболку и светлые брюки-бананы. Дополните лук босоножками с тонкими ремешками.

Розовая юбка

Розовый монохром: юбка из замши и рубашка классического кроя. Разбавьте образ белыми туфлями и светло-коричневой сумкой.

Льняной блейзер

Лен отлично подходит для лета. Комбинируйте льняной блейзер с белой джинсовой мини-юбкой и футболкой с ненавязчивым принтом.

Кюлоты

Монохромный лук в белой гамме: широкие кюлоты, блуза без рукавов. Дополните комплект нюдовыми босоножками и сумкой, как показано на фото.