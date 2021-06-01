Евросоюз может ввести санкции против “Белавиа” и представителей военной и гражданской авиации – Reuters

Ожидается, что под санкции попадут высокопоставленные чиновники министерства обороны и транспорта Беларуси, военные из ВВС, одно должностное лицо минского аэропорта и высокопоставленный чиновник гражданской авиации. Помимо “Белавиа”, в черный список попадет еще одно белорусское госпредприятие, работающее в авиационном секторе. Дипломаты не сказали название этой организации.

Санкционный список станет “быстрым промежуточным ответом” на действия Минска, заявили дипломатические источники Reuters.

Этот шаг станет временной мерой перед введением экономических санкций после захвата пассажирского самолета Ryanair 23 мая, отметило агентство.

Все государства ЕС согласились с таким подходом, сказал один из дипломатов. Второй собеседник добавил, что это будет “четким сигналом для считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко” о том, что его действия опасны и неприемлемы.

Послы стран Европейского союза могут предварительно одобрить запреты на полеты и посадку на территории ЕС белорусскими авиакомпаниями в пятницу, 4 июня. Это позволит министрам ЕС официально разрешить запрет позднее в июне, написало агентство.

Великобритания уже приостановила разрешение на полеты для “Белавиа”, добавили дипломаты.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран. СМИ сообщали, что ЕС может в июне ввести секторальные санкции против Беларуси.

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сообщал AFP 27 мая, что ЕС в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске может наложить санкции на ключевой экспорт из Беларуси: калийные удобрения и транзит российского газа через страну. ЕС должен принять меры, “которые почувствует Лукашенко”, говорил Боррель.

Reuters со ссылкой на “правительства ЕС” написало, что экономические санкции будут нацелены на сектора, которые играют ключевую роль в белорусской экономике, чтобы “по-настоящему наказать Лукашенко”. Под санкции могут попасть компании нефтяного сектора и продажа облигаций Беларуси.

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