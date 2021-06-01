Путинскому режиму нужно сделать из всех приличных политиков уголовников – отец оппозиционера Гудкова

“Теперь стало понятно: режиму нужно любой ценой сделать из всех приличных политиков уголовников. Даже если обвинение – бред сумасшедшего. Дмитрий Гудков стал просто заложником путинского режима. Арестован потому, что так приказано! Время подлости и параноиков во власти!” – заявил он.

Ну, теперь стало понятно: режиму нужно ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ сделать из всех приличных политиков уголовников. Даже если обвинение – бред сумасшедшего. Дмитрий Гудков стал просто заложником путинского режима. Арестован потому, что так приказано! Время подлости и параноиков во власти!

— Геннадий Гудков (@gudkov_g) June 1, 2021

Отец политика, который был депутатом Госдумы III–VI созывов, написал, что в обысках участвовало более 140 российских силовиков.

“Наверное, мы должны попасть в Книгу рекордов Гиннесса: за день 10 обысков. Более 140 сотрудников (только на даче – 37, еще почти 60 – в Москве на квартирах, 15 – в офисе в Коломне, не знаю, сколько у Ирины, бухгалтерши, в офисе в Москве”, – отметил Геннадий Гудков.

Наверное, мы должны попасть в Книгу рекордов Гиннеса: за день 10 обысков. Более 140 сотрудников(только на даче -37, еще почти 60 в Москве на квартирах, 15 в офисе в Коломне, не знаю сколько у Ирины, бухгалтерши, в офисе Москве. Не менее 10 у Соловьева и В. Венедиктова(каждого)…

— Геннадий Гудков (@gudkov_g) June 1, 2021

Контекст:

Утром 1 июня силовики пришли с обыском на дачу, которая принадлежит родителям Гудкова. По информации Геннадия Гудкова, всего у семьи провели не менее четырех-пяти обысков.

Обыски проводили у бывшего помощника Гудкова, экс-главы общественной организации “Открытая Россия” Александра Соловьева и у начштаба Гудкова Виталия Соловьева.

К вечеру стало известно, что Гудкова задержали на двое суток в качестве подозреваемого. Политику вменяют причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах.

—