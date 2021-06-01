Верховная Рада приняла закон Зеленского о “суде в смартфоне”. Он создаст информационную систему досудебного расследования

Президентская инициатива известна под названием “суд в смартфоне”. Закон предусматривает создание информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования. В ней можно будет создавать, собирать, хранить, искать, обрабатывать и передавать материалы и информацию по уголовным делам, сказано в тексте законопроекта.

Система будет взаимодействовать с Единым реестром досудебных расследований. Следователи, дознаватели, прокуроры, судьи-следователи, суды, адвокаты и другие участники уголовного производства смогут использовать систему для реализации своих полномочий, прав и интересов.

Документы, подписанные и согласованные в этой системе с использованием электронной подписи, а также их экземпляры в электронной и бумажной форме считаются оригиналами документов.

Несанкционированное вмешательство в информационно-телекоммуникационную систему предусматривает уголовную ответственность.

Контекст:

Законопроект о “суде в смартфоне” Зеленский подал как неотложный в Верховную Раду 15 марта. Ко второму чтению документа поступило 34 поправки от депутатов, однако профильный комитет отклонил их.

После начала конституционного кризиса в Украине Зеленский называл суды “больным местом страны”. О необходимости проведения судебной реформы и обеспечения независимости этой ветви власти в последнее время заявляли в ПАСЕ и МВФ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ее важнейшей для Украины.

Судебную реформу в Украине начали в 2014 году. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Пятый президент Петр Порошенко говорил, что его каденции не хватило, чтобы завершить судебную реформу, и менее всего она коснулась судов первой инстанции.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно деятельности органов судейского управления. Предусмотрены сокращение Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширение полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи анонимных жалоб на судей и сокращение сроков дисциплинарных процедур по ним. Автор документа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4 ноября. Венецианская комиссия 9 декабря опубликовала официальное заключение о судебной реформе Зеленского, в котором раскритиковала закон.

22 июня 2020 года Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон Украины “О судоустройстве и статусе судей”. Венецианская комиссия оценила документ в основном положительно. В ноябре Рада отправила законопроект Зеленского на доработку. В феврале 2021-го он внес в парламент еще три проекта законов, касающихся функционирования судебной системы.

Правительство Украины в декабре 2019 года одобрило два законопроекта – “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения участия граждан в осуществлении правосудия” и “О внесении изменений в закон Украины “О судоустройстве и статусе судей” относительно усовершенствования порядка формирования списка присяжных”. Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что эти документы сделают работу суда присяжных проще и эффективнее.

Норма о суде присяжных закреплена в Конституции Украины. В ст. 127 говорится, что в определенных законом случаях правосудие в Украине осуществляется с участием присяжных. На практике суд присяжных заработал в Украине только после принятия в 2012 году нового Уголовного процессуального кодекса. Рассмотрение дел с участием суда присяжных началось в Украине в 2013 году.

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