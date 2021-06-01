 

Депутатам от “Европейской солидарности” объяснили, как комментировать расследование Bihus.info, в котором фигурирует Порошенко

01.06.2021, 22:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В документе информацию о возможной причастности Порошенко к схеме нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука называют собственным мнением журналистов.

“В третьей серии Bihus.info уже нет ни одного лживого утверждения, что Порошенко поручал Медведчуку вести переговоры с террористами о поставках угля или что давал приказ возить туда наличные. И Денис Бигус, и Алиса Юрченко теперь отделяют утверждения от собственных мыслей словами “по моему мнению” или “мы предполагаем”, – отмечено в документе.

В “Европейской солидарности” считают, что это является свидетельством неподтвержденности информации и того, что журналисты не хотят нести ответственность за распространение лжи. В тезисах нардепам не рекомендуют самим поднимать вопрос о фильмах.

“Депутаты должны напоминать о роли Медведчука в вопросе переговоров об освобождении заложников и о том, что Порошенко удалось вернуть домой около 3 тыс. человек”, – отмечает издание.

По информации “Бабеля”, депутатам советуют напоминать о квартире президента Владимира Зеленского в Ялте и о том, что она была перерегистрирована по законам РФ. Нардепам предлагают приводить “доказательства сотрудничества Зеленского и Медведчука” и обогащение последнего при каденции Зеленского.

Аналитики “Европейской солидарности” советуют депутатам говорить, что Медведчук после победы Зеленского на президентских выборах стал нардепом и владельцем трех телеканалов, на которых часто появлялись депутаты от “Слуги народа”.

Bihus.info 31 мая опубликовал третью часть записей телефонных разговоров, на которой человек с голосом, похожим на голос Медведчука, договаривается с Кремлем о поставках угля с оккупированных территорий в Украину.

Журналисты считают, что все происходило с ведома Порошенко. Они вспоминают, что президент публично признавал намерения закупать уголь на оккупированных территориях, и считают, что согласиться на это его уговорил Медведчук.

Контекст:

С начала года СМИ обнародовали несколько записей разговоров Медведчука, в частности, с тодашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, который курировал участие России в вооруженном конфликте на Донбассе. Участники разговоров обсуждали в том числе поставки электроэнергии из России в Украину.

13 мая СМИ опубликовали запись разговора, который якобы состоялся в 2015 году между Медведчуком и заместителем главы администрации президента РФ Владимиром Островенко. На записи обсуждали санкции и обмен удерживаемыми лицами.

Bihus.info 17 мая опубликовал первую часть записей разговоров Медведчука с российскими политиками и боевиками. В одном из разговоров лидер боевиков “ЛНР” угрожал уничтожить колонну бронетехники Украины, если ее продвижение не остановят. Медведчук в ответ сообщил ему, что Порошенко, который на тот момент занимал должность президента Украины, перезвонил и “сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино”. Также в записях есть разговор Медведчука с его помощником по Донецку и Луганску Дмитрием Дорошенко в июне 2014 года, в котором они обсудили требования террористов для организации переговоров. 

24 мая Bihus.info опубликовал новые записи, которые объясняют историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление”.

Представители “Европейской солидарности” утверждают, что обнародованные записи разговоров “слиты из Офиса президента” с целью дискредитации Порошенко и его партии. 

Медведчук назвал опубликованные записи его разговоров провокацией и “фабрикой фейков”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.07 / На Донбассе от обстрелов гибнет гражданское население 

29.07 / Минск привлекает Украину в связи с задержанием в Белоруссии воевавших в Донбассе россиян

11.11 / Соболь проиграла Пригожину по иску о защите чести и достоинства

20.03 / «Немедленно прекратить» — США пригрозили санкциями всем участникам «Северного потока — 2»

30.06 / Эксперт: Электронное голосование позволяет сделать выбор удобно, не выходя из дома

04.10 / “Показатели тревожные”. Следующие два дня станут критическими для Трампа

02.11 / Генерал МВД объяснил выбор арбалета для убийства владельца «Мясной империи» Маругова

18.09 / У МВД Литвы не оказалось информации об изменениях на границе с Белоруссией

02.09 / В Лондоне признали, что надежды на торговую сделку с ЕС тают

25.12 / “Мы только на середине пути”. В ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика