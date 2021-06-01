Депутатам от “Европейской солидарности” объяснили, как комментировать расследование Bihus.info, в котором фигурирует Порошенко

В документе информацию о возможной причастности Порошенко к схеме нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука называют собственным мнением журналистов.

“В третьей серии Bihus.info уже нет ни одного лживого утверждения, что Порошенко поручал Медведчуку вести переговоры с террористами о поставках угля или что давал приказ возить туда наличные. И Денис Бигус, и Алиса Юрченко теперь отделяют утверждения от собственных мыслей словами “по моему мнению” или “мы предполагаем”, – отмечено в документе.

В “Европейской солидарности” считают, что это является свидетельством неподтвержденности информации и того, что журналисты не хотят нести ответственность за распространение лжи. В тезисах нардепам не рекомендуют самим поднимать вопрос о фильмах.

“Депутаты должны напоминать о роли Медведчука в вопросе переговоров об освобождении заложников и о том, что Порошенко удалось вернуть домой около 3 тыс. человек”, – отмечает издание.

По информации “Бабеля”, депутатам советуют напоминать о квартире президента Владимира Зеленского в Ялте и о том, что она была перерегистрирована по законам РФ. Нардепам предлагают приводить “доказательства сотрудничества Зеленского и Медведчука” и обогащение последнего при каденции Зеленского.

Аналитики “Европейской солидарности” советуют депутатам говорить, что Медведчук после победы Зеленского на президентских выборах стал нардепом и владельцем трех телеканалов, на которых часто появлялись депутаты от “Слуги народа”.

Bihus.info 31 мая опубликовал третью часть записей телефонных разговоров, на которой человек с голосом, похожим на голос Медведчука, договаривается с Кремлем о поставках угля с оккупированных территорий в Украину.

Журналисты считают, что все происходило с ведома Порошенко. Они вспоминают, что президент публично признавал намерения закупать уголь на оккупированных территориях, и считают, что согласиться на это его уговорил Медведчук.

Контекст:

С начала года СМИ обнародовали несколько записей разговоров Медведчука, в частности, с тодашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, который курировал участие России в вооруженном конфликте на Донбассе. Участники разговоров обсуждали в том числе поставки электроэнергии из России в Украину.

13 мая СМИ опубликовали запись разговора, который якобы состоялся в 2015 году между Медведчуком и заместителем главы администрации президента РФ Владимиром Островенко. На записи обсуждали санкции и обмен удерживаемыми лицами.

Bihus.info 17 мая опубликовал первую часть записей разговоров Медведчука с российскими политиками и боевиками. В одном из разговоров лидер боевиков “ЛНР” угрожал уничтожить колонну бронетехники Украины, если ее продвижение не остановят. Медведчук в ответ сообщил ему, что Порошенко, который на тот момент занимал должность президента Украины, перезвонил и “сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино”. Также в записях есть разговор Медведчука с его помощником по Донецку и Луганску Дмитрием Дорошенко в июне 2014 года, в котором они обсудили требования террористов для организации переговоров.

24 мая Bihus.info опубликовал новые записи, которые объясняют историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление”.

Представители “Европейской солидарности” утверждают, что обнародованные записи разговоров “слиты из Офиса президента” с целью дискредитации Порошенко и его партии.

Медведчук назвал опубликованные записи его разговоров провокацией и “фабрикой фейков”.

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