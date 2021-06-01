Венедиктова: Украина находится в мировых лидерах поставщиков детской порнографии. Это стыдно

“Статистика Совета Европы ужасна: каждый пятый ребенок хотя бы раз в жизни пережил сексуальное насилие. Особенно беспокоит динамика уголовных преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, совершенной в отношении детей в нашем государстве”, – сказала она.

По словам Венедиктовой, в прошлом году количество таких преступлений увеличилось на 9%, а в этом году – на треть. В основном увеличение преступлений зафиксировали в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Львовской и Херсонской областях.

“В большинстве случаев сексуальное насилие совершается над детьми лицами из их близкого окружения, не менее 30% из них – родственники несовершеннолетних, – добавила генпрокурор.

Действенным способом профилактики Венедиктова посчитала полноценный запуск Министерством юстиции Украины единого реестра лиц, осужденных за совершение половых преступлений против детей.

“По данным независимой организации Internet Watch Foundation, Украина находится в ТОП-3 лидерах поставки детской порнографии в мире. Это стыдно. Ситуация требует немедленного реагирования всех органов правопорядка”, – отметила Венедиктова.

Контекст:

По информации генпрокурора, полиция разоблачила в течение 2020-2021 годов около 300 фактов распространения детской порнографии. Каждую неделю 5 тыс. устройств загружают детскую порнографию.

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