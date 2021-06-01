Цена нефти Brent превысила 70 долларов

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 2019 года превысила 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Цена на Brent поднялась до 70,25 доллара (плюс 1,34%), стоимость июльских фьючерсов на WTI – до 67,72 доллара (рост на 2,1%), передает РИА «Новости».

При этом, как следует из данных Московской биржи, курс доллара расчетами «завтра» повышался до 73,52 рубля, курс евро – до 89,92 рубля.

Напомним, техкомитет ОПЕК+ прогнозирует, что с сентября по декабрь коммерческие запасы нефти будут падать как минимум по 2 млн баррелей в день.