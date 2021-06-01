 

Цена нефти Brent превысила 70 долларов

01.06.2021, 22:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 2019 года превысила 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Цена на Brent поднялась до 70,25 доллара (плюс 1,34%), стоимость июльских фьючерсов на WTI – до 67,72 доллара (рост на 2,1%), передает РИА «Новости».

При этом, как следует из данных Московской биржи, курс доллара расчетами «завтра» повышался до 73,52 рубля, курс евро – до 89,92 рубля.

Напомним, техкомитет ОПЕК+ прогнозирует, что с сентября по декабрь коммерческие запасы нефти будут падать как минимум по 2 млн баррелей в день.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.08 / Вырос спрос на номера премиального класса в Крыму

26.07 / Раскрыто происхождение американских крокодилов

24.10 / Армянский президент оценил роль РФ в урегулировании конфликта в Карабахе

14.02 / Раскрыта еще одна тайна Стоунхенджа

30.07 / Высокое количество тромбоцитов в крови повышает риск развития рака

15.03 / Китай ответил на национализацию Украиной «Мотор Сич» делегацией в Крым

18.11 / Греция отказала Турции в праве испытывать российскую С-400

07.07 / ВОЗ не исключила возможности передачи коронавируса по воздуху

16.10 / В Москве стартовал полуфинал «Цифрового прорыва»

24.06 / «Токсичные» памятники нашли приют в берлинском музее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика