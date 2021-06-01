Сборная РФ по хоккею разгромила команду Белоруссии на ЧМ

Заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге между сборными РФ и Белоруссии завершился победой россиян, сообщают информационные агентства.

Российская команда победила со счетом 6:0 (5:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Никита Нестеров (первая, 17-я минуты), Эмиль Галимов (5), Максим Шалунов (10), Михаил Григоренко (11) и Дмитрий Воронков (53). На воротах сборной РФ стоял Александр Самонов.

В группе А РФ занимает первое место, набрав 17 баллов (команда Белоруссии набрала четыре очка и заняла последнее место). В четвертьфинале российские хоккеисты сыграют со сборной Канады, передает РИА «Новости».

Кроме того, американцы встретятся со словаками, финны – с чехами, а швейцарцы – с немцами. Все матчи четвертьфинала пройдут 3 июня, передает ТАСС.

Напомним, после встречи с команой Швеции российские хоккеисты досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира в Риге. До этого сборная РФ обыграла сборную Швейцарии и единолично возглавила турнирную таблицу.