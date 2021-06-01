 

В Подмосковье нашли 900 килограммов санкционного сыра

01.06.2021, 22:34, Разное
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Полиция обнаружила на плодоовощной базе в подмосковном Реутове 890 килограммов иностранного сыра, импорт которого в Россию находится под запретом, передает “Радио 1”. Сообщается, что хранилась продукция с нарушением всяческих норм.

Там же было налажено и подпольное производство сгущеного и топленого молока. Всю продукцию уничтожили на специальном полигоне.



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