Песков высказался о перспективах транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о перспективах транзита газа через территорию Украины. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что от этого маршрута никто не собирается отказываться, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Российские власти полагают, что объемы поставляемого в Европу голубого топлива будут только возрастать, в связи с чем этот способ транзита будет оставаться востребованным. Вопрос носит исключительно экономический, а не политический характер.