 

Песков высказался о перспективах транзита газа через Украину

01.06.2021, 22:34, Разное
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о перспективах транзита газа через территорию Украины. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что от этого маршрута никто не собирается отказываться, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Российские власти полагают, что объемы поставляемого в Европу голубого топлива будут только возрастать, в связи с чем этот способ транзита будет оставаться востребованным. Вопрос носит исключительно экономический, а не политический характер.



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