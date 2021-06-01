Умение красиво одеваться не зависит от фигуры: как составлять аутфиты, чтобы вас замечали даже в обычной одежде (стильные правила)

Бытует мнение, что красиво могут одеваться только стройные девушки с “идеальными” пропорциями. Дескать, фигурам типа “яблоко” или “груша” нечего и надеяться на то, что их образы будут стильными. Однако не стоит думать, что стиль как-то зависит от типа вашей фигуры. Напротив, модницы любой комплекции могут составлять остромодные образы. Стоит лишь определиться, одежда какого фасона подходит именно вам. Также немаловажно подбирать вещи тех цветов, которые подчеркивают вашу красоту. В этой статье мы расскажем, как составлять стильные образы из простых вещей.

Визуально вытягивайте силуэт

Часто женщины комплексуют из-за длины своих ног. Да, не всем дан рост супермоделей, но отчаиваться из-за этого не стоит. Вы можете легко удлинить ноги, используя один простой прием.

Надевайте брюки с высокой посадкой и широкими брючинами.

Так вы визуально сделаете ноги длиннее и будете казаться выше. К тому же брюки на высокой талии сейчас в моде.

Дополните комплект обувью на высоком каблуке.

Вместо брюк вполне можно использовать и юбку с высокой посадкой.

Выбирайте вещи с V-образным вырезом

Визуально такой вырез красиво оформляет зону декольте и делает вашу шею длиннее и изящнее. V-образный вырез рекомендован модницам, которые носят размер плюс. Он визуально вытягивает силуэт.

Принт: чем мельче, тем лучше

Стильно смотрятся и вещи с мелким принтом.

Это могут быть как узоры в флористическом и анималистическом стиле, так и геометрия.

Не менее стильно выглядит и диагональный узор, а также вертикальная полоска.

Делайте акцент на талии

Если у вас невыраженная талия, не стоит расстраиваться. Скорректировать пропорции поможет широкий ремень. Фиксируйте его поверх объемной одежды: платьев, пиджаков, кардиганов.

Удлиненный верх

Чтобы скрыть объемные бедра и живот, лучше выбирать удлиненный верх. Например, тунику, которая доходит до середины бедер. Так вы и составите образ, и скроете все проблемные зоны.