Заболеваемость COVID-19 упала, больницы сворачивают коронавирусные отделения из-за нехватки пациентов – Минздрав Украины

“Несмотря на это, ни один пациент – сейчас или в будущем – не останется без помощи. Никого не должны выписывать, не долечив из-за закрытия “ковидного” отделения, больных пациентов должны долечить в нем или перевести в другую больницу”, – обещают в ведомстве.

В сообщении уточняется, что если больница перестает оказывать стационарную помощь пациентам с COVID-19, местные власти должны позаботиться о том, чтобы они завершили лечение в этом заведении или были переведены в другое.

В Минздраве отметили, что Национальная служба здоровья Украины финансирует ведение и лечение всех случаев COVID-19. Сообщается, что Минздрав и Нацслужба здоровья готовы помочь представителям местной власти в налаживании новых маршрутов пациентов.

Сейчас Минздрав совместно с НСЗУ разрабатывает модель готовности больниц к противодействию COVID-19 в случае новой волны.

Если кого-то принудительно выписывают из коронавирусного отделения, министерство призывает обращаться на горячую линию НСЗУ по телефону 1677 или в контакт-центр Минздрава по номеру 0800-60-20-19.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1864591837037246

Контекст:

31 мая в Украине подтвердили 2137 новых случаев коронавирусной инфекции – это резкий скачок заболеваемости, сутками ранее в стране подтвердили 1022 новых инфицирований. Украина занимает 16-е место в мире по количеству подтвержденных случаев инфицирования.

Наибольший суточный прирост случаев COVID-19 в Украине – 20 341 – был зафиксирован 2 апреля. В конце апреля начался спад. Последнюю неделю ежедневно фиксируют менее 4 тыс. новых случаев инфекции.

В конце апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине стабилизируется. “Но то, что мы выходим из очередной волны, не означает, что коронавирус исчез. Это точно не означает, что мы можем вернуться к массовым гуляниям, вечеринкам, скоплениям людей”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил проанализировать и спрогнозировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции осенью этого года.

—