Шевченко огласил заявку сборной Украины на Евро 2020

В заявку сборной Украины вошли:

три вратаря – Георгий Бущан (“Динамо”), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – “Шахтер”);

восемь защитников – Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Денис Попов (все – “Динамо”), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – “Шахтер”), Эдуард Соболь (“Брюгге”, Бельгия);

12 полузащитников – Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – “Шахтер”), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – “Динамо”), Евгений Макаренко (“Кортрейк”, Бельгия), Александр Зубков (“Ференцварош”, Венгрия), Андрей Ярмоленко (“Вест Хэм”, Англия), Руслан Малиновский (“Аталанта”, Италия), Роман Безус (“Гент”, Бельгия), Александр Зинченко (“Манчестер Сити”, Англия);

три нападающих – Артем Довбик (“Днепр-1”), Артем Беседин (“Динамо”), Роман Яремчук (“Гент”, Бельгия).

Всего в составе сборной на Евро 2020 – 26 игроков, из них 18 – представители чемпионата украинской Премьер-лиги, восемь – “легионеры”.

Из футболистов, которые находятся в тренировочном лагере национальной команды, в заявку не вошли Андрей Лунин (“Реал”, Испания), Александр Сирота, Богдан Леднев (оба – “Динамо”), Артем Бондаренко (“Мариуполь”) и Богдан Михайличенко (“Андерлехт”).

В то же время в УАФ отметили, что согласно решению исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), возможны изменения в объявленной заявке команд – участниц Евро 2020.

В частности, позволяются неограниченные замены в списке игроков в случае серьезных травм или заболеваний до первого матча на турнире (при наличии медицинской сертификации).

При этом игрок, которого заменили в заявке сборных, не может быть повторно включен в список.

Контекст:

Как сообщает сайт УЕФА, матчи Евро 2020 пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. На турнире сыграет и национальная сборная Украины.

На чемпионате Европы в группе “С” Украина стартует 13 июня, соперник – Нидерланды. Через четыре дня украинцы сыграют против команды Северной Македонии, а завершат групповой этап Евро 2020 21 июня игрой против сборной Австрии.

Команды, занявшие первые два места в группе, автоматически классифицируются в 1/8 финала турнира. В плей-офф также выйдут четыре лучшие сборные (согласно общему рейтингу сборных при жеребьевке финального раунда), которые займут на групповом этапе Евро 2020 третье место.

—