Принесет в госбюджет около 3 млрд грн. Минкульт Украины поддержал введение “налога на Google”

“На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект №4184, который называют “налогом на Google”. Его будут платить иностранные компании, которые предоставляют электронные услуги в интернете, их представительства. Министерство культуры и информационной политики поддерживает положительное рассмотрение, ведь нововведение принесет в госбюджет Украины около 3 млрд грн в год”, – отметил министр.

Верховная Рада на заседании 17 февраля в первом чтении приняла проект закона №4184, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения иностранных компаний, которые продают украинцам электронные услуги.

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили 8 апреля заявил, что законопроект о “налоге на Google” – это вредительство в чистом виде.

Контекст:

В ноябре 2019 года в партии “Слуга народа” сообщили, что готовится законопроект о регистрации в Украине соцсетей и интернет-сервисов.

В декабре 2019 года в Раду внесли законопроект №2634, автором которого является народный депутат от “Слуги народа” Даниил Гетманцев. Издание “Бизнес.Цензор”, проанализировавшее проект, пришло к выводу, что введение НДС на услуги крупных международных корпораций, таких как Google, YouTube, Apple, Facebook, Netflix и другие, приведет к подорожанию электронных сервисов на 20 процентных пунктов.

Институт массовой информации заявил, что авторы идеи обложить налогом доходы крупных транснациональных электронных корпораций ориентируются не на европейский, а на российский опыт.

В интервью изданию “ГОРДОН” в феврале 2020 года Гетманцев выразил недоумение шквалом критики, который обрушился на него в связи с инициативой введения НДС на электронные услуги, предоставляемые крупнейшими мировыми компаниями Google, YouTube, Facebook и другими. Он говорил, что введение 20-процентного налога не означает автоматического удорожания электронных услуг.

В феврале 2021-го Гетманцев объяснил, что международные ИТ-компании – нерезиденты, такие как Google, Facebook и Netflix, обяжут платить налог на добавленную стоимость (НДС) с тех электронных услуг, которые они продают украинцам. По его словам, компании не возражают против уплаты налога.

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