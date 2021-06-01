 

В Одессе пропал начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы

01.06.2021, 21:56, Новости дня
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Капитан первого ранга в 6.30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении офицера, просят сообщить об этом по телефону 102 или 0679765934 и 0675181647.

Контекст:

Одесский отряд морской охраны осуществляет охрану государственной границы в Черном море и на реке Дунай, сообщается на сайте отряда.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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