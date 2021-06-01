Президент Туркменистана заявил, что в его стране нет больных COVID-19. Он предлагал лечиться от болезни корнем солодки

Власти Туркменистана подготовили единую национальную стратегию по борьбе с коронавирусом с первых дней его распространения, заявил он. В стране, по его словам, ввели поэтапное укрепление пограничного, миграционного и таможенного режимов. Кроме этого, в Туркменистане ограничили воздушное сообщение с другими странами.

Бердымухамедов также сказал, что во всех учреждениях обеспечили температурный контроль и строгие правила личной гигиены.

Туркменистан попал в первую десятку стран, зарегистрировавших российские вакцины “Спутник V” и “ЭпиВакКорона”. Также в стране используют народные средства, в частности, лечебные травы и растения.

Контекст:

Бердымухамедов в декабре прошлого года предлагал изучить противовирусные свойства солодки в борьбе с коронавирусом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Туркменистане официально нет ни одного случая коронавирусной инфекции. Организация “Репортеры без границ” 31 марта прошлого года сообщила, что власти Туркменистана запретили использование в стране слова “коронавирус”.

Журналисты “Радио Азатлык” в феврале этого года сообщали, что в Ашхабаде, столице Турккменистана, умерших от COVID-19 людей хоронят в закрытых гробах без церемонии прощания.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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