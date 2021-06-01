 

Президент Туркменистана заявил, что в его стране нет больных COVID-19. Он предлагал лечиться от болезни корнем солодки

01.06.2021, 21:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Туркменистана подготовили единую национальную стратегию по борьбе с коронавирусом с первых дней его распространения, заявил он. В стране, по его словам, ввели поэтапное укрепление пограничного, миграционного и таможенного режимов. Кроме этого, в Туркменистане ограничили воздушное сообщение с другими странами. 

Бердымухамедов также сказал, что во всех учреждениях обеспечили температурный контроль и строгие правила личной гигиены. 

Туркменистан попал в первую десятку стран, зарегистрировавших российские вакцины “Спутник V” и “ЭпиВакКорона”. Также в стране используют народные средства, в частности, лечебные травы и растения.

Контекст:

Бердымухамедов в декабре прошлого года предлагал изучить противовирусные свойства солодки в борьбе с коронавирусом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Туркменистане официально нет ни одного случая коронавирусной инфекции. Организация “Репортеры без границ” 31 марта прошлого года сообщила, что власти Туркменистана запретили использование в стране слова “коронавирус”.

Журналисты “Радио Азатлык” в феврале этого года сообщали, что в Ашхабаде, столице Турккменистана, умерших от COVID-19 людей хоронят в закрытых гробах без церемонии прощания.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.01 / Эксперт по кибербезопасности Корсун рассказал, как доказать причастность России к кибератакам в США

31.12 / Руслан Щербань: Я пережил пять расстрелов в своей жизни

08.03 / Москвичек поздравили с 8 Марта «Букетомешалкой»

06.10 / Самолет с неисправными шасси сел в Пулково

13.09 / Дамбу в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения

04.01 / В Китае научились дезинфицировать автобусы за 30 секунд

29.01 / “Не уверена, что стрижка удалась, но теперь он викинг”. Возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала их восьмимесячного сына

23.01 / Кузнецова назвала число задержанных несовершеннолетних на акциях протеста

11.11 / BI – Генпрокурор США обязал подчиненных заняться проверкой выборов

04.04 / Женщина и меленький ребенок погибли в ДТП на Кубани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика