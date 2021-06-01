 

В РФ обнародовали правила организации работы вытрезвителей

01.06.2021, 21:40, Новости дня
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Минздрав, Минтруд и МВД РФ подготовили проект о правилах организации работы вытрезвителей – лицам в состоянии опьянения предоставят отдельное спальное место, воду и одежду, а при желании они смогут покинуть учреждение.

Как следует из проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, вытрезвители реализуют мероприятия по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, не имеющим медицинских показаний для оказания медпомощи в стационаре, передает РИА «Новости».

Отмечается, что лицам в нетрезвом состоянии, находящимся в специализированных организациях, будут обеспечивать естественное вытрезвление, предоставление индивидуального спального места, воды и одежды, санитарную обработку, а также сохранение ценностей и документов, которые были при них.

Кроме того, попавшим в вытрезвитель будет оказана социально-психологическая и социально-правовая помощь, содействие в трудоустройстве и первичная доврачебная медико-санитарная помощь.

Временное пребывание лиц в состоянии опьянения в специализированных организациях прекращается при естественном вытрезвлении, включая восстановление способности самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке, отказ лиц в состоянии опьянения или их законных представителей от временного пребывания в вытрезвителе, отказ от оформления документа о согласии или отказе или отсутствие возможности указанного оформления, самовольный уход, поясняется в документе.

Напомним, 29 декабря президент Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении в РФ системы вытрезвителей. Также подписан закон, который наделяет полицейских правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители.



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