«Яндекс» проводит тесты обогащенных ответов

Значительно улучшить работу российского поисковика «Яндекс» помогут новые разработки, которые сейчас проходят проверку в компании. «Яндекс» уже опубликовал принципы, которые в дальнейшем помогут юзерам получать более содержательные ответы на все свои запросы.

По словам экспертов, на сегодня «Яндекс» отстает от лучших интернет-поисковиков именно по показателям содержательности выдачи информации. Однако этот недостаток можно исправить.

Интернет-поиск должен стать качественным, а полученные на запросы ответы – носить исчерпывающий характер, говорят специалисты. Однако для этого нужно создать систему, при которой компетентные источники действительно предоставляли бы качественную информацию, а также поддерживали бы поисковик финансово.