Школьный «дистант» ударил по психическому здоровью матерей и меньше – отцов



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Ученые из университетов Эссекса, Суррея и Бирмингема проанализировали результаты опросов, проведенные среди 1500 матерей и отцов детей школьного возраста в апреле, мае, июне, сентябре и ноябре 2020 года. Исследователи поставили перед собой цель оценить последствия для психического здоровья этих мер для родителей, вынужденных месяцами сидеть дома и совмещать удаленную работу с заботой о детях.

Первое, на что обратили внимание ученые — это огромный разрыв в самооценке психологического состояния у матерей и отцов. Большинство респондентов, которые сообщили о подавленном настроении, депрессии, тревоге, одиночестве были женщины.

Чтобы оценить влияние дистанционного обучения на психическое здоровье родителей и отделить его от других стресс-факторов, авторы исследования разделили участников на разные группы в зависимости от возраста детей. В июне прошлого года в Англии разрешили вернуться в школы только учащимся с 1 по 6 класс, и у матерей этих школьников отмечено значительное улучшение показателей психического здоровья. В то же время возвращение детей в школу никак не отразилось на моральном состоянии отцов.

«Мы полагаем, что закрытие школ связано примерно с половиной случаев ухудшения психического состояния матерей в июне 2020 года по сравнению с предыдущими годами. В основном пострадали женщины, имеющие более одного ребенка 4-12 лет», — написали ученые.

Чаще всего женщины, чьи дети обучались на дому, жаловались на подавленность, чувство никчемности и одиночества. По мнению авторов исследования, необходимость постоянно заботиться о детях лишала матерей возможности общаться с другими членами семьи или друзьями.

«Наше исследование добавило доказательств тому, что родители, и в первую очередь матери, заплатили высокую цену во время самоизоляции. Женщины гораздо чаще оставляли оплачиваемую работу или совмещали рабочие обязанности с воспитанием детей по сравнению с мужчинами — сообщил Алекс Бир (Alex Beer).

Ранее канадские ученые опросили 1,3 тысяч женщин, чьи дети школьного возраста находились дома с середины марта прошлого года, когда начали вводить ограничения, по сентябрь. О симптомах депрессии во время пандемии сообщили в среднем 35% матерей детей школьного возраста, в то время как до 2020 года распространенность этого психического расстройства не превышала 19%. У 31% женщин ученые выявили клинически значимые симптомы тревожного расстройства.