 

Руководителя поста Днепровской таможни поймали на взятке – СБУ

01.06.2021, 20:58, Новости дня
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По предварительным оценкам, должностные лица ежемесячно незаконно оформляли около 30 автомобилей. Стоимость нелегальных услуг составляла около $500 за авто, что позволяло получать за них до $15 тыс. в месяц.

По оперативной информации спецслужбы, чиновник наладил схему систематического получения взяток от владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые ввозили их на территорию Украины. За деньги он гарантировал не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении авто и минимизировать платежи в государственный бюджет. Для функционирования схемы он привлек местного брокера, предоставлявшего услуги по растаможке.

По имеющейся информации, схема действовала около полугода.

Должностному лицу таможни и сотруднику брокерской фирмы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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