Российского оппозиционера Гудкова задержали до суда

“Гудкову присвоен статус подозреваемого, его задерживают до суда”, – сказал адвокат.

По словам Альдаева, также задержана и находится в статусе подозреваемой тетя Гудкова Ирина Ермилова, добавляется в Telegram-канале Sota.

Гудкову вменяют причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Об этом в Telegram написал главный редактор “Эха Москвы” Алексей Венедиктов.

Гудкова задержали на двое суток, об этом в Telegram сообщил глава правозащитной группы “Агора” Павел Чиков.

“Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах. Потерпевшим выступает департамент городского имущества, который является собственником помещения”, – уточнил он.

По данным Чикова, следственные действия прошли на даче у политика, в его квартире и в квартире родственников. Всего было четыре обыска.

“У политика изъяли некоторую технику и документы. После следственных действий Гудкова доставили в ГСУ МВД на допрос”, – сообщил правозащитник.

По информации “Медузы”, Гудкову по статье о причинении имущественного ущерба грозит максимальное наказание – пять лет лишения свободы.

Контекст:

Утром 1 июня силовики пришли с обыском на дачу, которая принадлежит родителям Гудкова. По информации отца политика Геннадия Гудкова, всего у семьи провели не менее четырех-пяти обысков.

Обыски проводили у бывшего помощника Гудкова, экс-главы общественной организации “Открытая Россия” Александра Соловьева и у начштаба Гудкова Виталия Соловьева.

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