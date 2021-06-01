С момента введения автофиксации нарушений ПДД украинцы заплатили почти 260 млн грн штрафов – МВД

По его словам, количество дорожно-транспортных происшествий с травмированными уменьшилось на 14%.

Инфографика: mvs.gov.ua

Билошицкий напомнил, что за первые сутки после запуска системы было зафиксировано более 57 тыс. правонарушений, сейчас их количество уменьшилось в восемь раз.

Отмечается, что за год работы системы автоматической фиксации ПДД было вынесено почти 1,74 млн постановлений. Из них выполнено около 1,48 млн (оплачено штрафов на общую сумму 259,6 млн грн).

По информации МВД, в Украине установлено 130 камер видеонаблюдения, до конца года их количество вырастет до 400 единиц, сообщил замминистра Антон Геращенко.

“По общему плану до 2024 года по стране должно появиться 1,5 тыс. камер в тех местах, где сохраняется аварийная опасность”, – добавил он.

Инфографика: mvs.gov.ua

В планах МВД – фиксировать скорость автомобилей в движении.

“Сейчас тестируются четыре машины, на которые установлены радары, позволяющие фиксировать скорость встречного и обгоняющего авто. До 2024 года предлагается ввести 550 камер, которые фиксируют нарушения скоростного режима в движении”, – сказал Геращенко.

Кроме того, народные депутаты готовят новый законопроект, который позволит использовать мобильный телефон как фактор фиксации нарушения ДТП на дороге. Водители, которые будут помогать полиции фиксировать нарушения, получат 10% от суммы штрафов, подчеркнул замминистра МВД Украины.

Контекст:

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня прошлого года.

Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

8 сентября в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых “фантомных патрулей”.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, об этом 25 ноября заявлял министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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