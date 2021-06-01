 

Бельгия отзывает из Южной Кореи посла. Его жена ударила по лицу сотрудницу магазина

01.06.2021, 20:58, Новости дня
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Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес решила отозвать посла уже этим летом. В МИД говорят, что на протяжении трех лет работы Питер Лескушье старательно выполнял свои обязанности. Однако из-за сложившейся ситуации он не сможет “спокойно работать” в Южной Корее, говорится в заявлении посольства Бельгии в Южной Корее в Facebook .

https://www.facebook.com/BEinSeoul/posts/1738030746392519

МИД Бельгии отобрало у жены посла дипломатический иммунитет. Женщина хотела им воспользоваться, чтобы избежать наказания. Полиция Сеула должна иметь возможность провести полноценное расследование, заявили в министерстве. 

Контекст:

Инцидент в магазине случился 9 апреля. Сюэцю примеряла одежду около часа. Сотрудница магазина подошла к ней, чтобы проверить, не украла ли она одежду, сообщило ВВС. Далее жена посла Бельгии зашла в магазин. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она толкнула и ударила по лицу другую сотрудницу, которая пыталась вмешаться в конфликт.

Позже она встретилась с работниками магазина и извинилась за свое поведение.

Венская конвенция о дипломатических сношениях предполагает предоставление дипломатического иммунитета и  защиту дипломатов от уголовного преследования. Отказаться от него может только государство аккредитации Дипломатическим иммунитетом пользуются и их семьи, если они не являются гражданами государства пребывания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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