Бельгия отзывает из Южной Кореи посла. Его жена ударила по лицу сотрудницу магазина

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес решила отозвать посла уже этим летом. В МИД говорят, что на протяжении трех лет работы Питер Лескушье старательно выполнял свои обязанности. Однако из-за сложившейся ситуации он не сможет “спокойно работать” в Южной Корее, говорится в заявлении посольства Бельгии в Южной Корее в Facebook .

https://www.facebook.com/BEinSeoul/posts/1738030746392519

МИД Бельгии отобрало у жены посла дипломатический иммунитет. Женщина хотела им воспользоваться, чтобы избежать наказания. Полиция Сеула должна иметь возможность провести полноценное расследование, заявили в министерстве.

Контекст:

Инцидент в магазине случился 9 апреля. Сюэцю примеряла одежду около часа. Сотрудница магазина подошла к ней, чтобы проверить, не украла ли она одежду, сообщило ВВС. Далее жена посла Бельгии зашла в магазин. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она толкнула и ударила по лицу другую сотрудницу, которая пыталась вмешаться в конфликт.

Позже она встретилась с работниками магазина и извинилась за свое поведение.

Венская конвенция о дипломатических сношениях предполагает предоставление дипломатического иммунитета и защиту дипломатов от уголовного преследования. Отказаться от него может только государство аккредитации Дипломатическим иммунитетом пользуются и их семьи, если они не являются гражданами государства пребывания.

—