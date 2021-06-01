Мнение: Пивоварову грозит 6 лет тюрьмы

Бывшему директору закрытой "Открытой России" Андрею Пивоварову грозит 6 лет тюрьмы за агитацию в пользу нежелательной организации.

Также сообщается, что задержали Пивоварова ввиду того, что он пытался скрыться от следствия сбежав в Польшу под предлогом "поездки на отдых".

Нынче же Пивоварова этапируют в Краснодар, где должны пройти необходимые следственные действия. "Международная Амнистия" осудила арест Пивоварова и призвала его освободить.

В Краснодаре в отношении мужчины, подозреваемого в участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, по материалам, предоставленным ГУ МВД России по краю, возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Он подозревается в участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации (ст.284.1 УК РФ).

По версии следствия, в августе 2020 года, подозреваемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. При этом фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации.

Накануне, фигурант был задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке скрыться от органов предварительного следствия за пределами Российской Федерации. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, по месту жительства подозреваемого проведен обыск. Расследование уголовного дела продолжается.

https://kuban.sledcom.ru/news/item/1575943/ – цинк

Кроме того, сегодня прошли обыски на даче у Гудкова-младшего, но как оказалось, там дело было не в политике, а в неуплате старого долга. Ну во всяком случае так говорят.

Гудков утверждает, что обыски были "за политику".



Новый тренд от силовиков. Выкладывать фотографии срачей в квартирах оппозиционеров, чтобы продемонстрировать какова она – Прекрасная Россия будущего.

Не так давно данный прием дискредитации появился в сюжета белорусских силовиков, которые помимо извинений на камеру, начали показывать фото квартир "невероятных белорусов", акцентируя внимание на сраче и мусоре. Станет ли данный прием мейнстримом, увидим в обозримой перспективе.

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Между тем – турецкий опыт работы с лидерами оппозиции.

В Бишкеке турецкой разведкой выкраден основатель сети подконтрольных Феттулаху Гюлену кыргызско-турецких лицеев «Сапат» («Себат») Орхан Инанды.

Как сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района г. Бишкек, в 04:20 1 июня в милицию поступил вызов о том, что во дворе многоэтажки в 12 мкр обнаружен автомобиль Lexus GX470. Машина была открыта.

На место прибыла следственно-оперативная группа ГОМ-3 Октябрьского РУВД г Бишкека. К ним с заявлением обратился Ю.К. Он попросил найти его отца Орхана Инанды. По словам заявителя, отец передвигался на данной машине, а в последний раз на связь выходил 31 мая примерно в шесть вечера. (с) Дамбиев

У посольства Турции в Бишкеке идет митинг с требованием освободить захваченного гюлениста.

Также митинг прошел в аэропорту с требованием недопустить вылета самолета в Турцию, на котором якобы могут вывезти Инанды.

Завтра намечены повторные митинги.

Турки официально отрицают свою причастность, мол это не она. Но с учетом нежной любви "друга Реджепа" к гюленистам и особенно к охоте на них, Турция пока что главный подозреваемый в исчезновении Инанды. Но с другой стороны, может быть все это окажется каким-то местным криминалом, который разгулялся после очередной "невероятной революции".

PS. И еще на тему отечественной пятой колонны. Вот тут утверждают https://tochka-novostei.ru/skandaly/zachem-alekseyu-navalnomu-koran-i-pochemu-leonid-volkov-prazdnuet-evreyskuyu-svadbu, что подельник Навального Волков – правоверный иудей. Ой вэй. Смотреть сразу после новостей о грядущем уходе Нетаньяху, чтобы повысить накал зрады в Прекрасном Израиле Будущего!

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