В Эстонии отменили обязательное ношение масок

Со среды, 2 июня, в Эстонии отменено обязательное ношение масок в закрытых помещениях.

Премьер-министр страны Каи Каллас рассказала, что решение принято на фоне снижения уровня заболевания коронавирусом. При этом она заострила внимание на том, что коронавирус никуда не исчез, поэтому она все равно рекомендует продолжать носить защитную маску в закрытых помещениях и многолюдных местах. Об этом информирует портал Err.ee.

Также правительство решило не продлевать запрет на ночную продажу алкоголя, срок действия которого завершился 31 мая. Министр госуправления Яак Ааб сообщил изданию, что с 14 июня в мероприятиях в помещениях смогут участвовать до 3000 человек при наличии паспорта вакцинации, а на открытом воздухе – до 9000.

Ранее сообщалось, что в Израиле решили снять почти все ограничения по коронавирусной инфекции с 1 июня.