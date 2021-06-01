Минпромторг: Мантуров не обсуждал дополнительные налоговые изъятия с металлургами

Глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с металлургами не обсуждал дополнительные налоговые изъятия в отрасли в связи с ростом цен на металлопродукцию, сообщила пресс-служба министерства.

«Вопросы дополнительных налоговых изъятий из отрасли в ходе совещания не затрагивались», – приводит ТАСС сообщение.

По данным пресс-службы, одной из тем обсуждения стало обеспечение исполнителей гособоронзаказа металлопродукцией по зафиксированной в контрактах цене. В свою очередь металлурги выразили готовность не повышать контрактную цену и поставить необходимый объем металла по закрепленной в долгосрочных контрактах цене. Минпромторг создаст реестр исполнителей гособоронзаказа и предоставит металлургам референцию по объемам их заказов за предыдущий период.

Также металлурги выразили готовность к скидкам в рамках прямых долгосрочных контрактов с формульным образованием по государственным стройкам с возможностью увеличения глубины таких контрактов на период до нескольких лет.

Кроме того, Мантуров обсудил возможность введения практики закупок металлопродукции в Росрезерв. «В рамках совещания предварительно обсуждалась возможность введения практики закупок металлопродукции в Росрезерв», – сообщили в Минпромторге.

В совещании также участвовали представители Минфина и Минэкономразвития.

Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК сообщил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы в размере порядка 100 млрд рублей и «нахлобучили» государство в части госкапвложений и гособоронзаказа. По его словам, эти средства компании должны вернуть в бюджет в виде налогов.

Председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин в ответ на данное заявление сообщил, что правительству стоит обратить внимание на двойной рост налоговых отчислений в металлургии, а не «чинить то, что работает».