 

В Сочи восстановят неработающие санатории времен СССР

01.06.2021, 20:42, Новости дня
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В Сочи инвесторы восстановят 11 нефункционирующих бывших советских санаториев санаториев. Появление новых объектов для отдыха позволит создать альтернативы для пребывания на курорте, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

«У нас есть заведения, средства размещения, которые достались нам с советской эпохи. Они сегодня не работают, у нас таких объектов около 26. По 11 из них уже заключили договоры. Приобретены добросовестными инвесторами. Они будут улучшать инфраструктуру этих заведений, улучшать и увеличивать номерной фонд, – цитирует «Спорт-Экспресс» мэра.

Речь идет о реконструкции санаториев «Приморский», «Волна», «Весна», «СССР», «Красмашевский», «Южный берег», «Космос», «Югспорт», «Детство», «Ставрополье». «Появление новых объектов для отдыха позволит создать альтернативы для пребывания в городе и позволит скорректировать цены на проживания. Тем более, что на данный момент спрос превышает предложение, – заключил Копайгородский.

Ранее сообщалось, что в Сочи на курорте Красная Поляна построят самый крупный летний сноупарк в России, его площадь составит 20 тысяч квадратных метров.

Напомним, в апреле Сочи посетили 350 тыс. туристов, что является рекордным показателем для курорта.



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