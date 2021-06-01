 

“Гемотест” и iHerb: Двое из трех россиян страдают от нехватки витамина D

01.06.2021, 20:38, Разное
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Согласно сведениям «Гемотеста», выраженный дефицит витамина D имеют 5% пациентов, у 29% обнаружен дефицит, а еще у 33% наблюдается его недостаточность. При этом от нехватки витамина D чаще всего страдают мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет.

Примечательно, что климат и экономическая развитость регионов практически не влияют на показатели: по всей России доля пациентов с адекватным уровнем витамина D колеблется в районе 33-37%, а дефицит имеет в среднем от 24% до 27% пациентов.

По данным «Гемотеста», женщины намного чаще проходят исследование уровня витамина D. За последние три года их число составило 230 000 человек, при этом аналогичное исследование прошли 60 000 мужчин.

Витамин D крайне важен для здоровья человека: он защищает организм от простуды, диабета, глазных и кожных заболеваний, способствует предотвращению кариеса и патологий десен, помогает при остеопорозе и ускоряет заживление переломов. Также он помогает бороться с вирусными заболеваниями.

Ученые считают, что витамин D играет важнейшую роль в защите организма от коронавируса. Основными источниками витамина D в природе являются солнечный свет, рыба, сливочное масло и яичный желток.

Обеспокоенность россиян дефицитом витамина D отражается в статистике продаж iHerb: согласно данным компании, за последний год спрос на витамин D на площадке вырос втрое. Самыми популярными на маркетплейсе продуктами, повышающими уровень витамина D в организме, являются высокоактивный витамин D3 Now Foods, детский витамин D3 Childlife в жидкой форме с ягодным вкусом и комплекс витаминов D и K2 Thorne Research.



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