Память, обучение и принятие решений, изученные с помощью червей

Любой, кто когда-либо откладывал дела на потом, знает, что помнить о том, что вам нужно что-то делать, и действовать в соответствии с этим знанием — две разные вещи. Чтобы понять, как обучение изменяет нервные клетки и приводит к различному поведению, исследователи изучили гораздо более простую нервную систему червей.

«В этом исследовании мы теперь можем преобразовать нейронную активность в поведенческую реакцию», — сказал исследователь проекта Хирофуми Сато, нейробиолог из Токийского университета и первый автор исследовательской работы, недавно опубликованной в Отчеты по ячейкам.

Открытие стало возможным благодаря технологии, которую исследователи называют «роботизированным микроскопом», впервые разработанной в 2019 году исследователями из Университета Тохоку в префектуре Мияги на северо-востоке Японии.

Этот метод включает генетическую модификацию червей для добавления флуоресцентных меток к определенным молекулам. Затем микроскоп обнаруживает и отслеживает флуоресцентный свет при ползании червя, а это означает, что исследователи могут наблюдать, как химические сигналы проходят через отдельные нейроны бодрствующих, необузданных животных.

Черви, используемые в научных исследованиях, C. elegans, не ешьте чистую соль, но исследователи могут научить червей ассоциировать высокий или низкий уровень соли в окружающей среде с пищей. При перемещении в любую новую среду дрессированные черви начнут искать пищу, используя уровень соли в качестве подсказки, в каком направлении им следует двигаться. Например, если черви научились ожидать еды в областях с высоким содержанием соли, но замечают, что уровень соли уменьшается по мере продвижения, черви остановятся и изменят направление, чтобы попытаться найти более высокий уровень соли. При дополнительном обучении черви могут также изучить противоположную ассоциацию уровня пищевой соли.

Нейропластичность, или способность мозга изменять и «перестраивать» нейроны, важна для любого усвоенного поведения. Загадка для научного сообщества заключается в том, как разные факторы окружающей среды (с высоким или низким содержанием соли) могут привести к одному и тому же физическому поведению (остановка и изменение направления).

«Многие животные демонстрируют этот гибкий усвоенный образец поведения, поэтому мы хотим понять механизм», — сказал Сато.

Для этого типа поведения требуется сенсорный нейрон (который обнаруживает соль), двигательные нейроны (которые контролируют движение) и интернейроны (которые взаимодействуют между двумя другими типами). Хотя C. elegans всего 302 нейрона во всем теле длиной в 1 сантиметр, те же самые типы нейронов существуют у людей и общаются с помощью одной и той же сигнальной молекулы.

В частности, этой сигнальной молекулой является глутамат, широко известный как одна из самых важных сигнальных молекул мозга.

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