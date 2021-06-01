Глюк’Oza, Эмин Агаларов и другие на открытии ресторана в Санкт-Петербурге

31 мая в центре Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие ресторана авторской кухни Sixty Four. Званый ужин посетили Виктория Одинцова, Наталья Ионова, Анастасия Задорина, Карина Нигай, Марика Кравцова, София Турчак, Вячеслав Малафеев, Глеб Рыжков и сам Эмин Агаларов – ресторатор, музыкант и сооснователь проекта.

Открывать ресторан в культурной столице — это большая ответственность. И мы постарались сделать все возможное, чтобы он был классным и комфортным для всех жителей и гостей города. Мои фавориты в меню — рийет из утки с вишней в портвейне и оленина с пюре из репы, – рассказал Агаларов.

Наталья Ионова Марика Кравцова Карина Нигай Анастасия Задорина

Гостям в этот вечер подавали лучшие блюда из авторского меню заведения: рийет из утки с вишней в портвейне на бриоше, пирожки из рубленного теста с уткой, грушей и рассольным сыром, оленину с пюре из репы и соусом из черной смородины и крабкейк с тартаром из манго и авокадо. Барную карту в качестве аперитива к блюдам составили коктейли на черемше, горохе и кедровом квасе и домашние настойки на джине, вермуте и бурбоне с безумной палитрой вкусов. Завершился вечер диджей-сетом от Леши Миронова.

Эмин Агаларов и Марика Кравцова Екатерина и Вячеслав Малафеевы Виктория Одинцова, Глеб Рыжков и Карина Нигай