В Японии создадут еще один аналог Кремниевой долины

Японцы решили создать специальный комплекс «Космодром Хоккайдо» на одноименном острове в портовом городе Тайки. Концепция была разработана еще два года назад. Идея состоит в том, чтобы создать очередной аналог Кремниевой долины. Только работать он будет исключительно на космическую отрасль.

Недавно стало известно, что шесть крупных японских компаний готовы инвестировать в данный проект. А мэр города Тайки, со своей стороны, сообщил, что космодром здесь строить очень удобно, так как и широта, и количество безоблачных дней в году идеально соответствуют требованиям для такого объекта.

Впрочем, главная задача состоит не только в том, чтобы организовать запуски ракет. Главное – это инновации, в которых японцам нет равных.