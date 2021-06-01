В NASA ожидают новой модели лунохода

В ближайшие года количество реализуемых проектов по освоению Луны существенно вырастет, утверждают специалисты. Космической отрасли нужна техника, которой у нее ранее никогда не было.

По имеющейся информации, в NASA сейчас ожидают создания новой модели лунохода. Это будет пилотируемый аппарат, цели использования которого заказчики пока предпочитают не раскрывать. Известно лишь, что использовать его будут параллельно с беспилотными аналогами.

Также источники сообщают название будущего аппарата для передвижения на соседнем космическом теле – LTV. Разработкой занимаются специалисты американских компаний General Motors и Lockheed Martin. Они пообещали создать машину, которая сумеет добраться туда, «где не ступала нога человека».