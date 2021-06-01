 

Вакцины против ВПЧ могут давать более широкую защиту, чем считалось

01.06.2021, 20:04, Разное
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Разные типы ВПЧ и вакцины

Ежегодно около 690 тысяч случаев рака в мире связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ). ВОЗ признает канцерогенными 12 типов этого вируса (типы 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 и 59), ВПЧ 16 типа – предположительно вызывающим рак. ВПЧ типов 16 и 18 ответственны примерно за 70% всех случаев рака шейки матки, ВПЧ типов 6 и 11 приводят к появлению доброкачественных образований.  

Одна из существующих вакцин против ВПЧ разработана против ВПЧ типов 6, 11, 16 и 18 (четырехвалентная), вторая – против 16 и 18 (двухвалентная). Эти вакцины используют более 15 лет, их безопасности и эффективность в профилактике рака шейки матки широко признана.

Антитела действуют и против других типов ВПЧ

Группа исследователей из Немецкого центра исследования рака, Каролинского института и Университета Тампере опубликовали новый отчет о длительных эффектах вакцин против ВПЧ. Их новые данные, опубликованные в Lancet Infectious Diseases, дополняют прошлогоднее исследование, опубликованное в The Journal of Infectious Diseases. Они  показывают, что вакцинация дает длительную защиту против более широкого спектра типов ВПЧ, чем ожидалось.

Ученые провели независимую оценку уровня антител у людей, привитых против ВПЧ. Они фокусировались не только на антителах против ВПЧ тех типов, которые были включены в вакцины, но и на перекрестном иммунитете. То есть, авторы исследования смотрели, действуют ли имеющиеся антитела против других опасных типов ВПЧ.  

Исследование базировалось на данных более чем 3 тысяч женщин, которые были привиты против ВПЧ  в Финляндии в 2002-2004 годах, когда им было по 16-17 лет. Авторы оценили стойкость иммунитета после использования двух типов вакцин.

Результаты показали, что у участниц исследования сохранялся стойкий иммунитет против ВПЧ в течение всего периода, охваченного исследованием, то есть, до 12 лет.

У женщин, которые получили прививку двухвалентной вакциной (против типов 16 и 18), в период с 5-й по 12-й год после вакцинации уровень антител против этих двух типов вируса был в несколько раз выше, чем у тех, кто получил четырехвалентную вакцину.

Перекрестный иммунитет против ВПЧ типов 31, 33, 45 и 58 также был более выраженным у женщин, привитых бивалентной вакциной. Антитела, которые давала четырехвалентная вакцина, слабо обезвреживали ВПЧ этих типов в лабораторных экспериментах. Также у привитых женщин были антитела, способные действовать против ВПЧ типов 59, 68, и 73.

«Наши результаты по корреляции между эффективностью вакцины и присутствием антител к разным типам вируса объясняют, почему двухвалентная вакцина против ВПЧ, судя по всему, дает более широкую защиту от разных онкогенных типов ВПЧ, чем было известно ранее», – сказал Матти Летинен (Matti Lehtinen) из Университета Темпере, соавтор исследования.

В этом исследовании ученые ориентировались исключительно на уровень антител в крови женщин. Они отмечают, что в настоящее время не известно, какой именно титр антител необходим для обеспечения защиты. Также пока нет клинических данных о том, насколько эффективно защищает перекрестный иммунитет от разных типов ВПЧ.



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