 

Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности варикоза

01.06.2021, 20:02, Разное
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Известный теледоктор Александр Мясников в ходе авторского шоу предупредил россиян о том, что варикоз в ряде случаев может приводить к смерти. Такое заявление он сделал в эфире канала «Россия-1».
Иногда при наличии варикоза у пациента развивается довольно глубокий тромбоз. Если внезапно оторвавшийся кровяной сгусток поднимется вверх, то, возможно, произойдет инфаркт легкого. Такое состояние, в свою очередь, чревато наступлением смерти.

По словам Мясникова, существует определенная категория людей (около 1%) с явлением «незаращение перегороди». В данном случае правое сердце отделяется от левого. Тогда обычный эмбол способен привести к инсульту.

Источник: ria.ru



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