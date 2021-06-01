Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности варикоза

Известный теледоктор Александр Мясников в ходе авторского шоу предупредил россиян о том, что варикоз в ряде случаев может приводить к смерти. Такое заявление он сделал в эфире канала «Россия-1».

Иногда при наличии варикоза у пациента развивается довольно глубокий тромбоз. Если внезапно оторвавшийся кровяной сгусток поднимется вверх, то, возможно, произойдет инфаркт легкого. Такое состояние, в свою очередь, чревато наступлением смерти.

По словам Мясникова, существует определенная категория людей (около 1%) с явлением «незаращение перегороди». В данном случае правое сердце отделяется от левого. Тогда обычный эмбол способен привести к инсульту.

Источник: ria.ru