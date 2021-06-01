В Китае выявили случай заражения птичьим гриппом. Мужчина заболел еще в апреле

Инфекцию обнаружили у 41-летнего мужчины, еще 23 апреля у него появилась лихорадка и другие симптомы заболевания. Уже 28 мая его отправили на лечение. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний 28 мая провел исследование и подтвердил наличие штамма вируса H10N3.

Эксперты из Китая установили, что выявленный вирус не обладает “эффективной способностью” заражать людей.

Комиссия не рассказала, как именно заразился мужчина. По данным китайского ведомства, другие случаи заражения людей вирусом H10N3 в мире не зарегистрированы.

Контекст:

В Китае существует множество различных штаммов вируса птичьего гриппа, некоторыми случайно заражаются люди. Чаще всего это происходит с теми, кто работает с птицей, написало Reuters. Последняя эпидемия птичьего гриппа в Китае вспыхнула в 2016-2017 годах, тогда штамм H7N9 унес жизни около 300 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц. Он может мутировать и приобретать генетические изменения, которые повышают его потенциал пандемии.

Заражение человека одним из штаммов птичьего гриппа впервые зарегистрировали в Гонконге в 1997 году. По данным ВОЗ, в 2003–2013 годах от заболевания скончалось 384 человека.

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