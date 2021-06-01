 

В Китае выявили случай заражения птичьим гриппом. Мужчина заболел еще в апреле

01.06.2021, 20:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Инфекцию обнаружили у 41-летнего мужчины, еще 23 апреля у него появилась лихорадка и другие симптомы заболевания. Уже 28 мая его отправили на лечение. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний 28 мая провел исследование и подтвердил наличие штамма вируса H10N3.

Эксперты из Китая установили, что выявленный вирус не обладает “эффективной способностью” заражать людей. 

Комиссия не рассказала, как именно заразился мужчина. По данным китайского ведомства, другие случаи заражения людей вирусом H10N3 в мире не зарегистрированы.

Контекст:

В Китае существует множество различных штаммов вируса птичьего гриппа, некоторыми случайно заражаются люди. Чаще всего это происходит с теми, кто работает с птицей, написало Reuters. Последняя эпидемия птичьего гриппа в Китае вспыхнула в 2016-2017 годах, тогда штамм H7N9 унес жизни около 300 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц. Он может мутировать и приобретать генетические изменения, которые повышают его потенциал пандемии.

Заражение человека одним из штаммов птичьего гриппа впервые зарегистрировали в Гонконге в 1997 году. По данным ВОЗ, в 2003–2013 годах от заболевания скончалось 384 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.04 / У российского посольства в Праге произошли беспорядки

25.06 / Кремль поблагодарил президента Киргизии за решение не присутствовать на параде Победы

11.03 / Facebook повторно запускает Instagram Lite

17.02 / Российские силовики ночью пришли с обысками в дома крымских татар

01.04 / Полиция взяла под охрану объекты в избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области – СБУ

16.09 / Глава миграционной службы проводит отпуск с новой пассией в Стамбуле

30.08 / Более 360 белорусских спортсменов потребовали проведения новых выборов в стране

03.04 / В Приморье начали разыскивать «неуловимого» тигра

25.01 / Инсталляция, место для молитв и архив. В Киеве представили художественную концепцию Мемориала Холокоста “Бабий Яр”

05.02 / Cайт Росгвардии подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика