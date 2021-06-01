Венедиктова прокомментировала возможность кассации приговора Стерненко

Отвечая вопрос, будет ли кассация прокуратуры на решение апелляционного суда, генпрокурор сказала: “Я считаю, что нам всем надо исходить из позиции, что прокурор – независимый участник уголовного процесса. Как он или она решит, так и будет. Влиять мнением на конкретный процесс я не могу, этот вопрос решит прокурор по делу”.

Она также отказалась оценивать приговор суда.

“Я уважаю решения судов. И закон запрещает мне давать им юридическую оценку… обвинительный акт еще 2016 года… я в это время еще студентов учила. Считаю, что в данном случае состоялся обычный уголовный процесс, о чем мы говорили с самого начала”, – сказала Венедиктова.

Контекст:

Приморский райсуд 23 февраля этого года приговорил Стерненко к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Его признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича. Такой же срок получил его товарищ, Руслан Демчук.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Стерненко отрицает причастность к инциденту.

В этом деле суд освободил обвиняемых от ответственности за похищение человека из-за истечения сроков давности. Им назначили наказание за разбой (по словам потерпевшего, у него отобрали 300 грн), а Стерненко, кроме нападения, признали виновным в незаконном хранении оружия – травматического пистолета.

На время рассмотрения апелляции на приговор Стерненко и Демчука 9 апреля выпустили из СИЗО под домашний арест.

31 мая Одесский апелляционный суд снял обвинения со Стерненко и Демчука по статье о разбойном нападении на Щербича и признал виновным по статье о незаконном обращении с оружием. Речь шла не о пистолете, его признали стартовым (шумовым), а о хранении патрона калибра 5,45 мм. Суд оставил Стерненко приговор по этой статье в виде трех лет лишения свободы, но назначил испытательный срок – один год.

Стерненко подчеркнул, что это “наказание за один патрон”, и сообщил, что будет обжаловать приговор в Верховном Суде. В пресс-службе Одесской прокуратуры говорили, что пока рассматривают вопрос подачи кассационной жалобы.

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