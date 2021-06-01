 

США вывели из Афганистана почти половину своих военных

01.06.2021, 20:00, Новости дня
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“Министерство обороны вывело из Афганистана примерно 300 грузовиков C-17 и передало Агентству материально-технического обеспечения обороны для утилизации почти 13 тыс. единиц оборудования”, – отметили в релизе.

США также официально передали министерству обороны Афганистана шесть объектов.

В штабе подчеркнули, что по соображениям безопасности предоставляют “приблизительный диапазон процентной доли завершенного процесса выхода”.

Президент США Джо Байден 25 марта сообщил, что Соединенные Штаты не успеют вывести своих военных из Афганистана в сроки, оговоренные ранее с радикальным движением “Талибан”, “по разным тактическим причинам”.

США начали выводить войска из Афганистана, об этом 25 апреля заявил командующий войсками США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер.

Контекст:

Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Это решение поддержали близкие союзники США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры “Аль-Каиды” и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения “Талибан”. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

Представители США и радикального движения “Талибан” 29 февраля 2020 года подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. 1 мая 2021 года – это крайний срок, установленный документом.

Телеканалы NBC News и CNN сообщали, что президент США Джо Байден рассматривал вариант продления пребывания военнослужащих в Афганистане на полгода. Источник CNN рассказал, что США хотят заставить “Талибан” согласиться на это.

Сам Байден о выводе войск из Афганистана сообщил 14 апреля. По его словам, после убийства в 2011 году главаря террористической организации “Аль-Каида” Усамы бен Ладена военное присутствие США в Афганистане “становится все более неясным”. По данным Reuters, американские войска планируется вывести до 11 сентября.

По данным Пентагона, сейчас в Афганистане находится около 2,5 тыс. американских военнослужащих. В 2001-м их было 98 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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