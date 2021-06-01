В Бразилии привили от коронавируса взрослое население целого города, смертность от COVID-19 упала на 95%

Эксперимент проводил в период с февраля по апрель Институт Бутантан, который производит вакцину CoronaVac, разработанную китайской Sinovac Biotech. Ее используют и в Украине.

Население города – 45 тыс. человек. В ходе эксперимента город разделили на четыре части, чтобы определить порог сдерживания вируса.

В итоге эксперимента смертность снизилась на 95%, госпитализация – на 86%, а случаи заражения – на 80%. Команда ученых заявила, что результат был достигнут уже после того, как люди в трех зонах, или около 75% населения старше 18 лет, получили обе дозы вакцины.

“Самый важный результат – то, что мы можем контролировать пандемию, не вакцинируя все население”, – заявил Рикардо Паласиос, директор по исследованиям Института Бутантан.

Аналогичное исследование проводится в другом бразильском городе — Ботукату с населением 148 тысяч человек. Исследователи используют вакцину Oxford-AstraZeneca, которую производит местная компания Fiocruz.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Бразилии с начала пандемии по состоянию на 30 мая зафиксировали 16,5 млн случаев заболевания, более 460 тыс. из них – летальные. Страна на третьем месте (после США и Индии) по количеству заболевших.

—