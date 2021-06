Мнение: Умри за императора. Капитализм с самурайской спецификой

Хороший ролик на тему того, как фашизировалась Японская Империя в первой половине XX века и как она дошла до союза с нацистской Германией в деле передела мира.

Содержание и тайм-коды:

Глава 1. Реставрация Мэйдзи – 00:00

Глава 2. Предприниматели, вперёд! – 14:37

Глава 3. Работа в Японской Империи – 29:14

Глава 4. Японский милитаризм – 50:44

Глава 5. Классовая борьба – 01:05:31

Глава 6. Пропаганда нового типа – 01:30:04

Аннотация:

Первая часть рассказа про японский фашизм. В этом ролике вы узнаете про Японию конца 19-го — начала 20-го века. Поговорим про Реставрацию Мэйдзи и промышленную революцию, кто ее оплачивал и кто на этом заработал. Расскажем о становлении Мицубиси, Мицуи и других крупнейших японских концернов, которые в то время назывались «дзайбацу». Не забудем и про самураев, империализм, грабительские войны, пропаганду шовинизма, интервенцию на Дальний Восток, становление рабочего движения и т.д.

Цель этого ролика показать как Япония пришла к фашизму и что такое японский милитаризм. Разобравшись с предысторией, мы сможем говорить о самом главном — кто, как и сколько заработал на Второй мировой войне. Но это будет уже совсем другая история…

