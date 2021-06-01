Воры в законе получили отпуск из заключения для участия в Петербургском экономическом форуме

2 июня стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

В нём примет участие около ста воров в законе из шести стран, 54 из них специально для этого прибудут из мест лишения свободы.

Традиция приглашать ведущих представителей криминалитета на главный экономический форум страны родилась в 1979 году. Тогда в Кисловодске состоялась легендарная встреча воров в законе и «цеховиков» – нелегальных предпринимателей советских времён, на плечах которых держалась значительная часть экономики. Именно они снабжали советский рынок важнейшими товарами народного потребления. На этой встрече воры взяли на себя обязательства обеспечивать безопасность цеховиков за долю в их доходах. До сего дня эта договорённость соблюдается.

– Отсутствие на форуме сразу 54 представителей руководства важнейших сообществ лишило бы наши решения легитимности. Поэтому мы приложили все усилия, чтобы обеспечить их прибытие. К счастью, Служба исполнения наказаний пошла нам навстречу, – сообщили журналистам в оргкомитете ПМЭФа.

В понедельник заключённых доставили в следственный изолятор «Новые Кресты». Утром во вторник, получив результаты теста на коронавирус, они покинут тюрьму и отправятся в выставочный центр «Экспофорум» на открытие ПМЭФ-2021, а затем на конференцию «Развитие онлайн-сервисов Сбербанка в современных условиях». Также большой интерес у них вызвал молодёжный форум «ПМЭФ-Юниор».

9 июня не позднее 18 часов все воры должны вернуться в «Новые Кресты», откуда их этапируют обратно к месту отбывания наказания.

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