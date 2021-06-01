 

Нижегородский школьник получил медаль за спасение из пожара брата и бабушки-инвалида

01.06.2021, 19:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пятикласснику Алексею Логинову из Нижегородской области вручили медаль Следственного комитета РФ «За высокую гражданственность» за спасение из горящего дома трехлетнего брата и бабушки-инвалида, сообщила пресс-служба СК.

Вручение наград юным героям Отечества из разных регионов страны офицеры СК РФ провели в Международный день защиты детей в режиме видео-конференц-связи. «Ученику 5-го класса одной из средних школ Нижегородской области Алексею Логинову вручена медаль «За высокую гражданственность». Увидев, как загорелась крыша его жилого дома, он не растерялся, проявил мужество и спас своего младшего брата и бабушку – инвалида 1 группы», – говорится в сообщении.

Как сообщили в региональном правлении СК России, дом, где проживала многодетная семья, в селе Вторусское Арзамасского района загорелся днем 23 февраля. В тот момент родителей мальчика не было дома, а трое детей были во дворе. Одиннадцатилетний Алексей, увидев пожар, позвонил родителям и, не дожидаясь прибытия взрослых и спасателей, побежал в дом, в котором на тот момент находился его трехлетний брат Илья и бабушка-инвалид 1 группы, передает РИА «Новости».

«Проявив отвагу и героизм, Алексей вбежал в дом, предупредил бабушку и поднялся на второй этаж, где находился его младший брат. Подросток помог малышу одеться и вынес из помещения, которое уже стало наполняться дымом. Спустя непродолжительное время дом был полностью объят пламенем и выгорел дотла», – рассказали в региональном СУСК.

В феврале сержант полиции пострадал в Москве при спасении женщины на пожаре, прыгнув с ней в сугроб с четвертого этажа. Министр МВД РФ Владимир Колокольцев представил героя и его коллегу к награде.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.07 / «Российского шпиона» в Японии приговорили к принудительным работам

23.03 / “Ароматная домашняя выпечка”. Высоцкая поделилась рецептом пирога с замороженными ягодами

07.11 / В Окружной админсуд Киева подали иск об отмене результатов опроса Зеленского

31.05 / Толстой возглавил московское отделение «Единой России»

07.03 / В РФ выявили 10,5 тыс. новых случаев коронавируса

08.10 / Азербайджан отозвал посла из Греции

11.12 / Times – электронная сваха — искусственный интеллект поможет японцам поднять демографию

11.12 / Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока – 2»

19.10 / Иран готов выплатить одинаковые компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета МАУ – Енин

18.09 / Трамп обещал вакцину от COVID-19 для каждого жителя США к апрелю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика