Нижегородский школьник получил медаль за спасение из пожара брата и бабушки-инвалида

Пятикласснику Алексею Логинову из Нижегородской области вручили медаль Следственного комитета РФ «За высокую гражданственность» за спасение из горящего дома трехлетнего брата и бабушки-инвалида, сообщила пресс-служба СК.

Вручение наград юным героям Отечества из разных регионов страны офицеры СК РФ провели в Международный день защиты детей в режиме видео-конференц-связи. «Ученику 5-го класса одной из средних школ Нижегородской области Алексею Логинову вручена медаль «За высокую гражданственность». Увидев, как загорелась крыша его жилого дома, он не растерялся, проявил мужество и спас своего младшего брата и бабушку – инвалида 1 группы», – говорится в сообщении.

Как сообщили в региональном правлении СК России, дом, где проживала многодетная семья, в селе Вторусское Арзамасского района загорелся днем 23 февраля. В тот момент родителей мальчика не было дома, а трое детей были во дворе. Одиннадцатилетний Алексей, увидев пожар, позвонил родителям и, не дожидаясь прибытия взрослых и спасателей, побежал в дом, в котором на тот момент находился его трехлетний брат Илья и бабушка-инвалид 1 группы, передает РИА «Новости».

«Проявив отвагу и героизм, Алексей вбежал в дом, предупредил бабушку и поднялся на второй этаж, где находился его младший брат. Подросток помог малышу одеться и вынес из помещения, которое уже стало наполняться дымом. Спустя непродолжительное время дом был полностью объят пламенем и выгорел дотла», – рассказали в региональном СУСК.

В феврале сержант полиции пострадал в Москве при спасении женщины на пожаре, прыгнув с ней в сугроб с четвертого этажа. Министр МВД РФ Владимир Колокольцев представил героя и его коллегу к награде.