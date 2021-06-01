 

Мошенники обокрали ветерана, которого Путин укрыл курткой на Параде Победы

01.06.2021, 19:44, Новости дня
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Злоумышленники в Москве лишили всех сбережений 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, которого на параде Победы укрыл курткой президент Владимир Путин.

Злоумышленник позвонил ветерану представился участковым и посоветовал при каких-либо проблемах звонить ему. Через некоторое время Пронину снова позвонили и начали угрожать убийством ему и его жене. Злоумышленник потребовал у участника войны 400 тыс. рублей, передает «Московский комсомолец».

Пожилой мужчина обратился к тому самому «участковому». Лже-полицейский посоветовал ветерану снять средства в банке. Он утверждал, что якобы при передаче денег вымогателям полиция бы задержала преступников.

Между тем когда ветеран получил наличные, «участковый» отговорил его встречаться с мошенниками и посоветовал положить деньги в пакет и бросить преступнику через окно. Пронин так и сделал, а злоумышленники скрылись со всеми его сбережениями.

Василий Гаврилович Пронин родился 25 февраля 1925 года в селе Спешнево Рязанской области. В 1942 году, не достигнув совершеннолетия Василий Гаврилович вступил в ряды Красной Армии, участвовал в боях, в том числе в исторической битве на Курской дуге. Награжден медалью «За отвагу». В 1944 году Пронин был тяжело ранен при форсировании Десны.

На параде Победы на Красной Площади 9 мая Пронин сидел по левую руку от президента РФ Владимира Путина. В один момент наброшенная на плечи участника войны куртка спала. Глава государства помог ветерану накинуть ее.



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